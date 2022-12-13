Правительство продолжит оказывать поддержку агропромышленному комплексу

Глава кабмина РФ рассказал о господдержке АПК.

Российское правительство продолжит оказывать поддержку отечественному агропромышленному комплексу в целях обеспечения национальной безопасности в продуктовой сфере. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном совещании с кабинетом министров сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что продолжается реализация указов главы государства. Все цели были выполнены в полном объеме за счет системной федеральной поддержке, которую власти оказали сельскохозяйственной отрасли во время посевной кампании в 2022 году.

Важно, чтобы сельхозпроизводители были обеспечены семенами, топливом, удобрениями, техникой, тогда мы можем рассчитывать на увеличение посевов зерновых, картофеля и других овощей, а также кормовых культур. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что для сельхозпроизводителей будут сохранены все субсидии, необходимые для проведения полевых работ. Глава правительства Михаил Мишустин обратил внимание на реализацию программы льготных кредитов. На эти цели в государственном бюджете предусмотрены субсидии в размере почти 160 млрд рублей.

Более 5,3 млрд рублей правительство направит на программу льготного кредитования инвестпроектов по созданию туристической инфраструктуры.

Фото и видео: Правительство России