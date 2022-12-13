Более 5,3 млрд рублей правительство направит на программу льготного кредитования инвестпроектов по созданию туристической инфраструктуры

Михаил Мишустин рассказал о работе по развитию туризма в стране.

Более 5,3 млрд рублей российское правительство направит на программу государственного льготного кредитования инвестиционных проектов по формированию туристической инфраструктуры в стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на оперативном заседании с членами кабинета министров сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник заметил коллегам, что денежные средства позволят для предпринимателей сохранить низкую ставку для создания гостиниц и 87 проектов. В 33 субъектах будут созданы или реконструированы отели категории не ниже трех звезд на 27,5 тысяч номеров для посетителей.

Это значит, что больше людей смогут отдохнуть в различных уголках России в комфортных условиях. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что механизм господдержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры запущен российским правительством в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Правительство предложило сформировать единые критерии для получения социальной помощи.

Фото и видео: Правительство России