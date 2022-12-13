Правительство предложило сформировать единые критерии для получения социальной помощи

Михаил Мишустин рассказал о реализации проекта социального казначейства.

Российское правительство предложило сформировать на территории страны единые критерии для получения социальной помощи, подходы к расчету среднедушевого дохода семей по аналогичной схеме с теми, которые использу.тся при назначении гражданам ежемесячного пособия по рождению и воспитанию ребенка. Об этом на заседании кабинета министров сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник пояснил коллегам, что рассматривается законопроект, который позволит определить единые и понятные критерии для получения соцпомощи, в том числе на основании социального контракта. Документ предусматривает дополнительно возможность подачи в электронном виде заявления на получение социальной поддержки. Пользователи смогут совершить операцию через портал государственных услуг или местные сервисы в регионах.

Людям нужно будет подавать меньше документов, исключим излишнюю бюрократию и хождение по инстанциям. Взаимодействие с государством при оформлении выплат и услуг должно быть максимально необременительным и комфортным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство утвердило изменения в правила предоставления субсидий на оплату ЖКХ.

Фото и видео: Правительство России