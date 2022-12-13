Российское правительство утвердило изменения в правила предоставления субсидий на оплату ЖКХ (жилищно-коммунальных услуг). Соответствующее заявление в ходе выступления перед кабинетом министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что местные власти получат возможность и право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и услуг. Эксперт добавил, что приоритет получения поддержки от государства должен быть у населения с низким уровнем доходов.
На местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъекта, каков средний доход семей, а значит, смогут обеспечить людям адресный подход при выделении средств.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Решение правительства России принято по итогам встреч с депутатами парламентских фракций. Специалисты рассчитывают, что законодатели в дальнейшем будут готовы к эффективному взаимодействию с кабмином, в частности, обеспечивая обратную связь с гражданами.
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Фото и видео: ПРавительство России
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