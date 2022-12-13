Михаил Мишустин рассказал о новых правах субъектов РФ.

Российское правительство утвердило изменения в правила предоставления субсидий на оплату ЖКХ (жилищно-коммунальных услуг). Соответствующее заявление в ходе выступления перед кабинетом министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что местные власти получат возможность и право самостоятельно утверждать критерии, на основании которых станет определяться максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и услуг. Эксперт добавил, что приоритет получения поддержки от государства должен быть у населения с низким уровнем доходов.

На местах лучше знают, какая ситуация в экономике субъекта, каков средний доход семей, а значит, смогут обеспечить людям адресный подход при выделении средств. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Решение правительства России принято по итогам встреч с депутатами парламентских фракций. Специалисты рассчитывают, что законодатели в дальнейшем будут готовы к эффективному взаимодействию с кабмином, в частности, обеспечивая обратную связь с гражданами.

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Фото и видео: ПРавительство России