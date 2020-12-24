Глава правительства заявил, что соответствующие аукционы станут более открытыми.

Михаил Мишустин назвал цели законопроекта об электронных торгах по недрам. По словам премьер-министра России, документ позволит сделать аукционы более открытыми. Об этом чиновник сообщил в рамках правительственного заседания с коллегами.

Правительство предлагает изменить порядок проведения торгов на право пользования участками с полезными ископаемыми. Теперь они будут проходить исключительно в форме электронного аукциона. Кроме того, предусмотрен ряд мер для предотвращения возможности их срыва Михаил Мишустин, премьер-министр России

Глава кабинета министров уточнил, что эксперты уже подготовили соответствующие правки для инициативы, касающегося вопроса проведения аукционов.

Полмиллиона россиян подали заявки на предновогодние выплаты семьям с детьми.

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