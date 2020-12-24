Михаил Мишустин назвал цели законопроекта об электронных торгах по недрам. По словам премьер-министра России, документ позволит сделать аукционы более открытыми. Об этом чиновник сообщил в рамках правительственного заседания с коллегами.
Правительство предлагает изменить порядок проведения торгов на право пользования участками с полезными ископаемыми. Теперь они будут проходить исключительно в форме электронного аукциона. Кроме того, предусмотрен ряд мер для предотвращения возможности их срыва
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Глава кабинета министров уточнил, что эксперты уже подготовили соответствующие правки для инициативы, касающегося вопроса проведения аукционов.
Полмиллиона россиян подали заявки на предновогодние выплаты семьям с детьми.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все