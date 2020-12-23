Полмиллиона россиян подали заявки на предновогодние выплаты семьям с детьми

Почти 500 тысяч россиян подали заявки на предновогодние выплаты семьям с детьми. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам главы кабмина, на портале госуслуг для приёма заявок на выплату на детей до 7 лет, о которой говорил президент Путин, открыли специальную форму.
На сегодняшнее утро подано почти полмиллиона заявлений на детей, которые родились после 1 июля.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он подчеркнул, что в первые три часа после объявления выплат было подано 150 тысяч заявок. Это рекордный показатель, так как даже по самой массовой выплате на детей от 3 до 16 лет за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений.
Ранее ВЦИОМ заявил, что россияне назвали Владимира Путина политиком года.
Видео: kremlin.ru
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