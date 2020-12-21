В два раза снизится ставка кредитования для инвестпроектов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил получение поддержки бизнеса на Дальнем Востоке. Он рассказал об этом на совещании с вице-премьерами.

По словам главы кабмина, сумма инвестиционного проекта на Дальнем Востоке, которая позволит получить инвестиционную поддержку от государства, снизится в пять раз. Мишустин подчеркнул, что это позволит улучшить инвестиционную привлекательность территории для бизнеса.

В данный момент минимальная сумма инвестпроекта, который может получить поддержку от государства — 250 миллионов рублей.

Снизим эту сумму в пять раз, до 50 млн рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Также, по его словам, в два раза снизится ставка кредитования — с пяти до двух процентов. Это позволит сделать кредиты от государства более доступными для инвесторов.

Ранее мы писали, что Дальний Восток получит 2 миллиарда рублей на модернизацию социальной инфраструктуры.

Видео: Правительство России