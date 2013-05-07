Мишустин: интеграция налоговых систем РФ и Белоруссии должна пройти "без поглощения"

Стороны обсудят "дорожную карту" по налоговой системе.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что интеграция налоговых систем РФ и Белоруссии должна пройти "без поглощения". Об этом чиновник рассказал во время личной встречи с Александром Лукашенко в Минске. Он призвал стороны ориентироваться на выгодные условия и предложил коллегам ознакомиться с московскими наработками.

Представители РФ и Белоруссии отметили, что в настоящее время дорожная карта налоговой среды Союзного государства является одним из вопросов по интеграции, которая не согласована национальными правительствами. Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи заявили, что ситуация будет проанализирована в ближайшее время. Глава РФ пообещал направить в Минск премьер-министра с российскими предложениями. Тогда глава республики пообещал изучить эти инициативы.

Напомним, что межправительственная рабочая группа по интеграции Союзного государства к концу 2019 года подготовила 31 интеграционную дорожную карту. Позже некоторые документы были объединены до 28 проектов. Сейчас несогласованными остаются документы, связанные с поставками нефти и газа, по налоговой политике.

Высший госсовет Союзного государства соберется в сентябре-октябре.

Видео: Telegram/Пул Первого

