Мишустин: экономика России прошла наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам

Премьер рассказал о восстановлении торговли и экономики после кризиса, вызванного пандемией.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что государственная экономика п торговая отрасль прошли наиболее сложный этап адаптации к новым вызовам. Такое заявление чиновник сделал в рамках видеообращения к участникам Апрельской международной научной конференции, которая проводится в Москве 13 апреля.

Россия первой разработала вакцину от коронавируса и активно применяет ее. Проводится масштабная вакцинация, которая защищает все больше наших граждан от инфекции. Постепенно будет сформирован коллективный иммунитет, и он позволит остановить распространение коронавируса, ускорит период восстановления. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт также решил сказать несколько слов о самом мероприятии. Он подчеркнул, что на данной площадке ведется открытый и содержательный диалог, обмен идеями и мнениями, обсуждаются значимые исследования, а также демонстрируются технические решения и разработки, которые будут востребованы отечественной экономикой и населением страны.

Мишустин поручил снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса.

Видео: Правительство России