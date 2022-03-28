Мишустин: Более 4 млрд рублей дополнительно направят на выплаты медперсоналу

Глава кабмина рассказал о дополнительных средствах врачам.

Более 4 млрд рублей дополнительно направят на выплаты медперсоналу. Такое заявление на регулярном заседании российского правительства сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил перед коллегами, что по инициативе президента Владимира Путина водители машин скорой помощи и врачи имеют единовременные страховые выплаты. На данные нужды кабинет министров дополнительно направит из федерального бюджета средства.

Если медики заболевают ковидом, им положены единовременные выплаты…Пик заболеваемости, который пришелся на середину февраля, пройден. Сейчас в большинстве регионов ситуация улучшается. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Российский премьер подчеркнул, что выплаты медика должны осуществляться своевременно и без лишних проволочек.

Кабмин предусмотрит по 2 млрд рублей в 2022-2023 годах на ремонт затопленных дорог.

Фото и видео: Правительство России