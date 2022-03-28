Кабмин предусмотрит по 2 млрд рублей в 2022-2023 годах на ремонт затопленных дорог

Михаил Мишустин рассказал о средствах, направленных на восстановление субъектов РФ после паводков.

Российским регионам, пострадавшим от паводков, власти страны дополнительно направят по 2 млрд рублей на восстановление дорог. Такое заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник объяснил, что за последние года ряд субъектов РФ пострадал из-за неблагоприятных погодных условий и сезонных паводков, а их инфраструктура нуждается в восстановлении. В частности, речь идет о Крыме, Сибири и Дальнем Востоке.

Разрушенные дороги – это большая проблема для жителей и для региона в целом, ведь он не может нормально развиваться без хорошего сообщения между городами и селами. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник призвал завершить ремонтные работы в течение следующих двух лет. Деньги на данные задачи будут перечислены в текущем году и 2023 году. В общей сложности по 2 млрд рублей получат девять регионов страны. В 221 году кабмин уже оказывал помощь пострадавшим регионам. Чиновники направляли средства на поддержку местного населения, которые потеряли имущество, а также на компенсацию ущерба аграриям.

Инновационным компаниям в сфере МСП будут доступны льготные кредиты под 3%.

Фото и видео: Правительство России