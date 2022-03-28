Инновационным компаниям в сфере МСП будут доступны льготные кредиты под 3%

Кабмин рассказал об антикризисных мерах для МСП.

Российское правительство расширяет меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСП), занятых в инновационном и высокотехнологическом секторах развития экономической системы страны. Такой информацией с журналистами поделился глава кабинета министров Михаил Мишустин на очередном заседании с коллегами. Эксперт объявил о том, что в рамках антикризисных мер МСП получат льготное кредитование. Новый инструмент государственной поддержки введен в рамках одной из стратегических инициатив социально-экономического развития. Он одобрен лидером РФ Владимиром Путиным.

Для небольших организаций, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, это дополнительная возможность реализовать свои перспективные идеи и проекты и стать новыми технологическими лидерами.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Уточняется, что вышеуказанные компании смогут получить кредит на реализацию инвестиционного проекта, а также на пополнение оборотных средств по низкой ставке – в три процента. Заем до 500 млн рублей будет предоставлен просителям на срок до трех лет. В текущем году на субсидирование этих кредитов в федеральном бюджете предусмотрено 750 млн рублей. А на 2023 и 2024 года – более 3 млрд рублей.

Мишустин: 7,5 млрд рублей будут направлены на программу кешбэка за детский отдых.

Фото и видео: Правительство России

