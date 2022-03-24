Мишустин: 7,5 млрд рублей будут направлены на программу кешбэка за детский отдых

Кабмин рассказал об условиях действия акции.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, что 7,5 млрд рублей будут направлены на программу кэшбэка за детский отдых. Такое заявление чиновник сделал на заседании кабинета министров от 24 марта. Чиновники решили продлить проект по возврату половины стоимости родителям за путевки детей в 2022 году. На данную задачу будет увеличено финансирование. Мишустин заметил, что благодаря программе отдохнуть смогут около 450 тысяч человек.

Новый этап государственной программы стартует в ночь с 30 на 31 марта, а отправиться в поездку - с 1 мая. Правила остаются прежними. Для получения кэшбэка родитель должен будет осуществить покупку детской путевки при помощи банковской карты от платежной системы "МИР". В течение пяти дней он получит возврат 50% потраченных денежных средств на указанную карту за вновь купленные путевки. При этом размер выплаты не может составлять более 20 тысяч рублей.

Кабмин не ограничил количество таких поездок на одного ребенка. Несовершеннолетний гражданин может поехать отдыхать в детские лагеря на любое количество смен. Чтобы получить кэшбэк за все из них, необходимо для каждого мероприятия провести отдельную транзакцию.

Мишустин анонсировал введение грантов для молодых предпринимателей.

Фото и видео: Правительство России