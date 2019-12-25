Мишустин анонсировал введение грантов для молодых предпринимателей

Глава кабмина РФ рассказал о поддержке молодых бизнесменов.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал на заседании кабинета министров РФ введение государственных грантов для молодых предпринимателей. Данное решение войдет в перечень антикризисных мер, которые кабмин принимает из-за санкционного давления со стороны Запада. Чиновник пояснил, что граждане страны, которым еще не исполнилось 25 лет, но которые решили заниматься собственным бизнесом, смогут получить от федерального бюджета от 100 до 500 тысяч рублей. Если деятельность будет вестись в арктической зоне,то грант составит до 1 млн рублей.

У молодежи всегда много свежих и полезных идей, и государственная поддержка станет хорошим подспорьем для их реализации и будущих успехов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заметил, что государственные средства смогут получить как индивидуальные предприниматели, так и учредители отечественных предприятий. В бюджете на эту меру предусмотрено свыше 2 млрд рублей.

Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия.

Фото и видео: Правительство России