Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на рынке продовольствия

Кабмин рассказал о принимаемых антикризисных мерах.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал не допустить ценовых колебаний на внутреннем рынке продовольствия. Такое заявление премьер-министр страны сделал на заседании кабинета министров от 24 марта. Чиновник считает, что профильные ведомства должны думать над комплексными мерами поддержки.

Ещё один из вопросов повестки касается дополнительной поддержки сельского хозяйства и рыболовства. Важно не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия... Здесь нужны комплексные меры. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер перечислил некоторые меры антикризисной поддержки, которые уже показали себя эффективными в условиях западных санкций в РФ. В списке значатся ежегодные субсидии из федерального бюджета на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора. Они помогают сельскохозяйственным производителям существенно снизить транспортные расходы.

Мишустин подписал документ об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года.

Фото и видео: Правительство России