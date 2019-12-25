Мишустин подписал документ об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года

Кабмин рассказал о льготах для экономической отрасли.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документ об освобождении профильных IT-компаний от плановых проверок на три года. Такое заявление глава кабинета министров сделал на заседании с коллегами от 24 марта. Чиновник рассказал о том, что последние два года власти страны в два раза уменьшили показатель по контрольным мероприятиям, проводимых в отношении предпринимателей и предприятий.

По инициативе президента российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля. Подписано соответствующее постановление. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Уточняется, что действующий до конца 2022 года мораторий на плановые и внеплановые проверки распространяется также на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это фиксировалось в период пандемии коронавирусной инфекции. Исключением станут те случаи, при которых речь будет вестись о безопасности для жизни и здоровья людей.

Кабмин выделит еще 2 млрд рублей на льготные перевозки продукции АПК.

Фото и видео: Правительство России

