Кабмин выделит еще 2 млрд рублей на льготные перевозки продукции АПК

Михаил Мишустин рассказал о необходимости увеличения объемов поставок в регионы.

Кабинет министров России выделит еще 2 млрд рублей на льготные тарифы по перевозкам продукции агропромышленного комплекса. Это решение поможет увеличить объем перевозок как минимум на 1 млн тонн. Такое заявление на заседании кабинета правительства сделал Михаил Мишустин. Чиновник призвал коллег увеличить объемы железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции, зерновых культур, рыбы, овощей и удобрений до российских регионов.

В списке эффективных мер, помогающих кабмину РФ стабилизировать цены на продовольствие, чиновник также назвал ежегодные государственные субсидии такие перевозки.

Они помогают сельхозпроизводителям существенно снизить транспортные расходы…В новых условиях этого финансирования уже недостаточно. Мы сегодня выделим дополнительно 2 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин рассказал, что данная программа была расширена в 2021 году. Это произошло за счет добавления нескольких новых направлений,включая и крымское. Из федерального бюджета на реализацию задач на 2022 год должно было быть направлено свыше 2,3 млрд рублей. Однако в санкционных условиях этого показателя уже недостаточно.

Мишустин призвал проводить проверки бизнеса сейчас только в исключительных случаях.

Фото и видео: Правительство России