Мишель: постпреды ЕС 1 июня займутся оформлением шестого пакета санкций

Глава Евросовета рассказал о том, что Венгрия и другие страны ЕС смогут получать нефть из РФ.

Постоянные представители Евросоюза с 1 июня займутся юридическим оформлением договоренностей по новому пакету санкций против России. Соответствующее заявление сделал на пресс-конференции в Брюсселе по результатам первого дня саммита ЕС глава Европейского совета Шарль Мишель. По словам эксперта, делегаты смогли достичь политического решения относительно введения частичного нефтяного эмбарго против России. Оно затронет поставок ресурсов, приходящих в регион по морю. Ограничения не будут касаться той нефти, которая идет по трубопроводам.

Постпреды получили задание в среду выработать юридическое решение для имплементации политических принципов, по которым сегодня была достигнута договоренность. Шарль Мишель, глава Евросовета

Эксперт добавил, что закупать нефть, поступающую по трубопроводу, сможет не только Венгрия, но также и другие страны Евросоюза, которые не имеют на своей территории выходов в морские акватории.

Мишель: эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу.

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