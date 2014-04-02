Мишель: эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу

Глава Евросовета рассказал о достигнутых соглашениях в Брюсселе по запрету российской нефти.

Шарль Мишель рассказал о том, что эмбарго ЕС на нефть из РФ не будет распространяться на поставки по трубопроводу. Соответствующее заявление глава Европейского совета сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе, созванной перед журналистами по результатам первого дня саммита Евросоюза.

Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода. Шарль Мишель, глава Евросовета

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добавила, что этим запретом будут охвачены две трети поставок российской нефти по морю, а также одна треть - идущая по трубопроводу. Власти Польши и Германии обещали ЕС к концу 2022 года года прекратить поставки нефти по трубопроводу. В результате ограничений порядка 90% нефти из России будет под запретом. Шарль Мишель заметил, что ряд европейских послов должен легализовать данное постановление в среду 1 июня.

Глава Евросовета выступил за укрепление институтов ядерного разоружения.

Фото и видео: European Commission