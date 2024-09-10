Мирзоян оценил роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе

Арарат Мирзоян оценил успехи, которые РФ помогла достичь Еревану в отношениях с Баку.

Москва сыграла конструктивную роль в армяно-азербайджанском мирном процессе, однако национальные интересы и видения Кремля не обязательно всегда должны совпадать с официальной позицией Еревана. Соответствующее заявление сделал армянский министр по иностранным делам Арарат Мирзоян. Иностранный дипломат выступил на международной конференции "Ереванский диалог", организованной в местной столице.

Россия была страной, которая достигла успеха в подписании документа о прекращении огня после эскалации конфликта в Карабахе 2020 года. Россия - это страна, которая начала посреднический процесс, приведший Армению и Азербайджан за стол переговоров. Эта роль впоследствии была продолжена США, ЕС.... Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Эксперт добавил, что армянская сторона благодарна всем странам, которые пытаются сблизить позиции Армении и Азербайджана.

Эксперты прокомментировали переговоры Путина с Алиевым.

Фото и видео: YouTube / NEWS AM