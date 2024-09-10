Мирзоян оценил роль России в армяно-азербайджанском мирном процессе

Москва сыграла конструктивную роль в армяно-азербайджанском мирном процессе, однако национальные интересы и видения Кремля не обязательно всегда должны совпадать с официальной позицией Еревана. Соответствующее заявление сделал армянский министр по иностранным делам Арарат Мирзоян. Иностранный дипломат выступил на международной конференции "Ереванский диалог", организованной в местной столице.
Россия была страной, которая достигла успеха в подписании документа о прекращении огня после эскалации конфликта в Карабахе 2020 года. Россия - это страна, которая начала посреднический процесс, приведший Армению и Азербайджан за стол переговоров. Эта роль впоследствии была продолжена США, ЕС....
Арарат Мирзоян, глава МИД Армении
Эксперт добавил, что армянская сторона благодарна всем странам, которые пытаются сблизить позиции Армении и Азербайджана.
Эксперты прокомментировали переговоры Путина с Алиевым.
Фото и видео: YouTube / NEWS AM
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