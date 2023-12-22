По его слова, нынешний двусторонний товарооборот достиг отметки в 10 млрд долларов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимо довести товарооборот с Россией до 20 млрд долларов. Об этом он рассказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Ташкенте.

По словам Мирзиеева, нынешний двусторонний товарооборот достиг отметки в 10 млрд долларов. Президент Узбекистана уточнил, что рост в нынешнем году составил 30%, назвав его хорошим.

Мы сейчас с коллегами работаем, чтобы в ближайшее время достичь 20 миллиардов. Я думаю, есть реальные успехи. Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана

Ранее Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана.

Видео: kremlin.ru