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Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана

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По его словам, благодаря усилиям властей Узбекистана эти связи имеют хорошие перспективы.

Президент России Владимир Путин оценил темпы развития экономических связей Москвы и Ташкента. Об этом он заявил на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По словам главы государства, темпы развития экономических связей двух стран впечатляют. Он подчеркнул, что, по данным узбекской стороны, товарооборот вырос примерно на 30% за прошлый год, однако по российской статистике показатель составил чуть меньше. Путин подчеркнул, что благодаря усилиям властей Узбекистана торгово-экономические связи имеют хорошие перспективы.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на переговоры с Мирзиеевым в Ташкенте.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, президент узбекистана, шавкат мирзиеев, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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