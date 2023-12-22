Путин оценил темпы развития экономических связей России и Узбекистана

По его словам, благодаря усилиям властей Узбекистана эти связи имеют хорошие перспективы.

Президент России Владимир Путин оценил темпы развития экономических связей Москвы и Ташкента. Об этом он заявил на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

По словам главы государства, темпы развития экономических связей двух стран впечатляют. Он подчеркнул, что, по данным узбекской стороны, товарооборот вырос примерно на 30% за прошлый год, однако по российской статистике показатель составил чуть меньше. Путин подчеркнул, что благодаря усилиям властей Узбекистана торгово-экономические связи имеют хорошие перспективы.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на переговоры с Мирзиеевым в Ташкенте.

Видео: kremlin.ru