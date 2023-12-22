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Путин прибыл на переговоры с Мирзиеевым в Ташкенте

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Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства находится в столице Узбекистана с официальным визитом. Сегодня, 27 мая, он прибыл к Президентскому дворцу в загородной резиденции "Куксарой". Ожидается, что Путин и Мирзиеев побеседуют в узком составе, а затем продолжат переговоры уже с участием делегаций. Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Ранее Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком.

Видео: Минобороны России

Теги: владимир путин, переговоры, президент россии, президент узбекистана, шавкат мирзиеев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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