Путин прибыл на переговоры с Мирзиеевым в Ташкенте

Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Президент РФ Владимир Путин прибыл на переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства находится в столице Узбекистана с официальным визитом. Сегодня, 27 мая, он прибыл к Президентскому дворцу в загородной резиденции "Куксарой". Ожидается, что Путин и Мирзиеев побеседуют в узком составе, а затем продолжат переговоры уже с участием делегаций. Главы государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

Ранее Песков назвал Путина абсолютным трудоголиком.

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