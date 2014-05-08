Мирзиеев официально вступил в должность президента Узбекистана

По итогам октябрьских выборов он набрал 80,12% голосов избирателей.

Вновь избранный президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в новом здании Сената.

После вручения удостоверения президента от представителя пресс-службы председателя ЦИК Зайниддина Низамходжаева, который подтвердил итоги выборов от 24 октября, Мирзиеев произнес слова присяги на верность народу Узбекистана. Ему также вручили отличительные знаки президентской власти - нагрудный знак и штандарт.

Отметим, что по итогам выборов Шавкат Мирзиеев набрал 80,12% голосов избирателей. Он занимает должность президента Узбекистана с 14 декабря 2016 года.

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Видео: YouTube / EFFECT UZ