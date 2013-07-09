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Экс-глава МВД Украины сравнил Россию с гитлеровской Германией

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Он отметил, что прямо сейчас происходит "аншлюс Белоруссии".

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил Россию с гитлеровской Германией. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Аваков заявил, что Москва контролирует почти 4 тысячи километров границы. По его словам, контролируются 2 тысячи километров границы с Россией и чуть более 1 тысячи километров границы с Белоруссией. Он отметил, что прямо сейчас происходит "аншлюс Белоруссии".

Это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии.

Арсен Аваков, экс-глава МИД Украины

Ранее Порошенко заявил, что войска России могут добраться до Украины всего за сутки.

Видео: YouTube / Shuster Online

Теги: арсен аваков, германия, россия, украина
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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