Экс-глава МВД Украины сравнил Россию с гитлеровской Германией

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил Россию с гитлеровской Германией. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".
Аваков заявил, что Москва контролирует почти 4 тысячи километров границы. По его словам, контролируются 2 тысячи километров границы с Россией и чуть более 1 тысячи километров границы с Белоруссией. Он отметил, что прямо сейчас происходит "аншлюс Белоруссии".
Это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии.
Арсен Аваков, экс-глава МИД Украины
Ранее Порошенко заявил, что войска России могут добраться до Украины всего за сутки.
Видео: YouTube / Shuster Online
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