Экс-глава МВД Украины сравнил Россию с гитлеровской Германией

Он отметил, что прямо сейчас происходит "аншлюс Белоруссии".

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил Россию с гитлеровской Германией. Об этом он рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Аваков заявил, что Москва контролирует почти 4 тысячи километров границы. По его словам, контролируются 2 тысячи километров границы с Россией и чуть более 1 тысячи километров границы с Белоруссией. Он отметил, что прямо сейчас происходит "аншлюс Белоруссии".

Это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии. Арсен Аваков, экс-глава МИД Украины

Ранее Порошенко заявил, что войска России могут добраться до Украины всего за сутки.

Видео: YouTube / Shuster Online