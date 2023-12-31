Мирра Андреева пробилась во второй круг турнира в Брисбене

Девушка обыграла соотечественницу.

Российская спортсменка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в матче первого круга теннисного турнира, организованного в австралийском Брисбене. В текущем сезоне общий призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона долларов. Встреча между оппонентками завершилась с результатом 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Ее следующей соперницей станет еще одна соотечественница - Людмила Самсонова.

В настоящее время Мирре Андреевой 16 лет, она находится на 57-ой позиции в рейтинге WTA. В 2023 году теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, а также четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Дополнительно спортсменка дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA девушка признана лучшим новичком года.

Международный турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Мероприятие проводится на покрытии "хард" и завершится 7 января.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт