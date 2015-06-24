Звонарева и Зигемунд выиграли парный Итоговый турнир WTA

Для дуэта этот трофей стал седьмым под эгидой WTA.

Российская теннисистка Вера Звонарева и немецкая спортсменка Лаура Зигемунд выиграли парный Итоговый турнир WTA, который прошле в мексиканском Канкуне.

Соперницами дуэта в решающем матче были Николь Меликар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия). Звонарева и Зигемунд одержали победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Для дуэта этот трофей стал седьмым под эгидой WTA.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Димитрову во втором круге турнира "Мастерс" в Париже.

Видео: YouTube / WTA