Медведев уступил Димитрову во втором круге турнира "Мастерс" в Париже

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP серии "Мастерс" в Париже.

Во втором круге соревнований соперником третьей ракетки мира был болгарский спортсмен Григор Димитров. Медведев уступил со счетом 3:6, 7:6, 6:7. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Соперником Димитрова в третьем круге "Мастерса" в Париже стал казахский теннисист Александр Бублик.

Ранее мы сообщали, что Сафиуллин обыграл Алькараса во втором круге турнира "Мастерс" в Париже.

Видео: YouTube / Tennis TV