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Медведев уступил Димитрову во втором круге турнира "Мастерс" в Париже

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Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире ATP серии "Мастерс" в Париже.

Во втором круге соревнований соперником третьей ракетки мира был болгарский спортсмен Григор Димитров. Медведев уступил со счетом 3:6, 7:6, 6:7. Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты.

Соперником Димитрова в третьем круге "Мастерса" в Париже стал казахский теннисист Александр Бублик.

Ранее мы сообщали, что Сафиуллин обыграл Алькараса во втором круге турнира "Мастерс" в Париже.

Видео: YouTube / Tennis TV

Теги: atp, григор димитров, даниил медведев, париж
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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