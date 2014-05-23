Сафиуллин обыграл Алькараса во втором круге турнира "Мастерс" в Париже

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут.

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже.

Во втором круге соперником 45-й ракетки мира был испанский спортсмен Карлос Алькарас. Сафиуллин добился победы со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут.

Следующим соперником Сафиуллина в третьем круге "Мастерс" станет его соотечественник Карен Хачанов. Матч состоится завтра, 2 ноября.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене.

Видео: YouTube / Tennis TV