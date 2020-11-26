Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира ATP 500 в Вене, призовой фонд которого составил более 2,4 млн евро.
Соперником третьей ракетки мира в решающем матче стал итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев проиграл со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.
Отметим, что Медведев и Синнер уже в четвертый раз в сезоне встретились в финале турниров ATP. Каждый одержал по две победы.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Вене.
Видео: YouTube / Tennis TV
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