Медведев уступил Синнеру в финале турнира в Вене

Встреча с Синнером продолжалась более трех часов.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира ATP 500 в Вене, призовой фонд которого составил более 2,4 млн евро.

Соперником третьей ракетки мира в решающем матче стал итальянский спортсмен Янник Синнер. Медведев проиграл со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты.

Отметим, что Медведев и Синнер уже в четвертый раз в сезоне встретились в финале турниров ATP. Каждый одержал по две победы.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Вене.

Видео: YouTube / Tennis TV