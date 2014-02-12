Медведев вышел в финал турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 500 в Вене.
В полуфинальном матче турнира соперником третьей ракетки мира стал грек Стефанос Циципас. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Соперником Медведева по финалу турнира в Вене стал итальянский спортсмен Янник Синнер. Встреча состоится сегодня, 29 октября.
Ранее мы сообщали, что Сафиуллин уступил Звереву в финале турнира в Чэнду.
Видео: YouTube / Tennis TV
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