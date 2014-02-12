Медведев вышел в финал турнира в Вене

Встреча с Циципасом в полуфинале продолжалась 1 час 44 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 500 в Вене.

В полуфинальном матче турнира соперником третьей ракетки мира стал грек Стефанос Циципас. Медведев одержал победу со счетом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Соперником Медведева по финалу турнира в Вене стал итальянский спортсмен Янник Синнер. Встреча состоится сегодня, 29 октября.

Ранее мы сообщали, что Сафиуллин уступил Звереву в финале турнира в Чэнду.

Видео: YouTube / Tennis TV