Мировые цены на нефть выросли на 5%

К утру 17 марта стоимость нефти на мировых торгах незначительно выросла.

Мировые цены на нефть Brent и WTI выросли больше, чем на 5%. Об этом говорят показатели торгов. Ранее Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% (ниже 30 долларов за баррель). Тогда же стоимость WTI снизилась на 10%.

К 04:02 утра 17 марта по московскому времени апрельский фьючерс марки WTI вырос на 5,10%, до 30,48 доллара за баррель. При этом майский фьючерс марки Brent растет на 5,23%, до 31,17 доллара за баррель.

Напомним, что не нестабильную ситуацию на мировых рынках влияет пандемия коронавируса. Трейдеры беспокоятся о том, что принимаемые меры не остановят рецессию глобальной экономики. Угроза также вызвана несостоявшейся сделкой ОПЕК+. Стороны не смогли договориться, поэтому Россия вышла из энергетического договора.

Ранее Силуанов подсчитал потери бюджета РФ от низких цен на нефть.