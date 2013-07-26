Мировые цены на нефть падают из-за нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Африке.

На фоне новостей о появлении нового штамма коронаивруса падают мировые цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отметим, что январские фьючерсы нефти Brent к 07:29 мск стали дешевле на 2,04%. Цена составила 80,54 доллара за баррель. В свою очередь нефть WTI подешевела на 2,62%, до 76,33 доллара за баррель.

Отметим, что 26 ноября ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Африке. Ученые предполагают, что этот вариант вируса может быть опаснее других.

Нефтяные трейдеры переживают, что по этой причине многие страны могут ужесточить ограничительные меры, по этой причине спрос на нефть может снизиться.

Ранее в Saxo Bank допустили, что в 2022 году нефть может подорожать до 100 долларов за баррель.

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