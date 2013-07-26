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В Saxo Bank допустили, что в 2022 году нефть может подорожать до 100 долларов за баррель
Сегодня, 8:43
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Saxo Bank допустили, что в 2022 году нефть может подорожать до 100 долларов за баррель

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Предполагается, что рубль будет укрепляться в том числе на фоне роста цен на энергоносители.

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что в 2022 году курс доллара в России может закрепиться на отметке 69 – 70 рублей. Он также считает, что в первом квартале 2022 года цены на нефть поднимется выше 100 долларов за баррель.

Я не удивлюсь, если цена на нефть будет выше $100 за баррель. Это мы точно увидим в первом квартале 2022 года. 

Стин Якобсен, директор по инвестициям Saxo Bank

По мнению Якобсена, рубль будет укрепляться благодаря ценам на энергоносители, а также политике Банка России по снижению инфляции.

Напомним, что 22 октября впервые с октября стоимость нефти Brent упала до 78 долларов за баррель.

Ранее в Минэнерго заявили, что через 10 лет почти вся нефть в России станет трудноизвлекаемой. 

Фото: pixabay 

Теги: saxo bank, курс доллара евро рубля, подорожание нефти
Категории: Лента новостей, Новости России,

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