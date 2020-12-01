В Минэнерго заявили, что через 10 лет почти вся нефть в России станет трудноизвлекаемой

Отмечается, что в ближайшие 25 – 30 лет углеводороды останутся основой мирового энергобаланса.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин на конференции "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли Российской Федерации" заявил, что в России через 10 лет качество добываемой нефти ухудшится настолько, что почти вся она станет трудноизвлекаемой. Это значит, что себестоимость добычи будет выше традиционных запасов.

Сорокин подчеркнул, что ухудшение запасов означает необходимость стимулирования нефтедобычи в России, а также геологоразведки. Он также сказал, что в ближайшие 25 – 30 лет основой мирового энергобаланса по-прежнему останутся углеводороды. Однако их цена может стать ниже.

Это означает, что в случае, если цена будет падать в отдаленной перспективе из-за перепроизводства, то мы не должны будем снижать добычу, наше место на рынке сохранится. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго России

Сорокин считает, что фискальные доходы от продажи углеводоров в будущем могут упасть, это касается и выплат дивидендов со стороны нефтегазовых российских компаний. При этом отрасль, сказал он, сохранит объем инвестиций и рабочие места.

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