В Минэнерго рассказали о судьбе углеводородов в ближайшие 50 лет

Павел Сорокин выступил на India Energy Week.

Углеводороды останутся основным источником для энергетики на мировых рынках еще как минимум в течение следующих 50 лет. Соответствующее заявление сделал заместитель российского министерства по энергетике Павел Сорокин, выступая в ходе официального мероприятия на India Energy Week. Иностранный гость ответил на вопрос ведущей дискуссионной панели о том, какой вид энергии будет самым востребованным в будущем. Павел Сорокин заметил, что спрос на традиционные источники энергии достигнет своего пика не раньше, чем перестанет расти численность населения на планете.

Углеводороды. Они будут в победителях еще более 50 лет Павел Сорокин, замглавы Минэнерго

Москва в настоящее время закладывает рост объемов добычи углеводородов в национальный проект Энергостратегии до 2050 года. Ежегодная добыча нефти к 2050 году, как ожидается согласно прогнозам экспертов, достигнет 540 миллионов тонн, природного газа порядка 900 миллиардов кубометров.

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Фото и видео: YouTube / India Energy Week