Минэнерго РФ: энергетика обеспечивает долгосрочную загрузку производителей оборудования

Павел Сорокин оценил важность сферы энергетики для экономики России.

Капитальные вложения и заказы в российской энергетической отрасли позволяют обеспечить властям страны долгосрочную загрузку производителей оборудования. Соответствующее заявление сделал заместитель главы министерства по энергетике Павел Сорокин, выступая в ходе сессии "Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты", организованной на полях Петербургского международного экономического форума. Чиновник заметил, что энергетика остается одним из основных драйверов развития экономической системы в любом государстве. В России речь идет о примерно одной пятой доли от всех инвестиций "прямым счетом".

А если посмотреть на косвенный эффект, когда приходим и говорим, что нам нужна серия на десять лет вперед, то заводы живут. Они понимают, что у них есть базовая загрузка. <…> Любой другой проект придет и скажет: "Я тебе дам загрузку на полтора года, дальше не знаю, что будет". Энергетика дает долгосрочное видение. Капекс 7-8 трлн рублей в год мы обеспечиваем. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго

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Фото и видео: ПМЭФ