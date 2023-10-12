В Минэнерго рассказали о мерах по борьбе со спекулянтами на биржевых торгах топливом

Павел Сорокин рассказал о работе по устранению лазеек для злоумышленников.

Меры по борьбе со спекулянтами на биржевых торгах топливом уже предпринимаются в российском правительстве. Соответствующее заявление сделал первый заместитель министра по энергетике Павел Сорокин в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе. Чиновник заметил, что в стране работает достаточно большое количество или спекулянтов, или аффилированных с ними компаний.

Необходимо бороться. Здесь биржа за последнее время сделала большие шаги в этом направлении. Но предстоит еще много работы. Не должно быть таких ситуаций, когда в первые секунды начала торгов выкупается одним игроком 80-90% объема. Павел Сокоркин, замглавы Минэнерго РФ

В профильном ведомстве стремятся избавиться именно от злоупотребления, чтобы не существовало нелегальной возможности за счет алгоритмичной торговли, роботов и прочих систем "вымывать физический товар с рынка".

В Минэнерго России назвали бессрочным запрет на экспорт топлива.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя