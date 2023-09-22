В Минэнерго России назвали бессрочным запрет на экспорт топлива

Павел Сорокин объяснил, какого результата кабмин ждет после принятого решения по запрету на экспорт топлива.

Запрет экспорта топлива даст быстрый эффект на оптовые цены, так как поставки добросовестных участников создадут избыток на внутреннем российском рынке. Соответствующее заявление перед журналистами сделал первый заместитель министра по энергетике Павел Сорокин. Ранее профильное ведомство отмечало, что вводимые ограничения позволят властям страны пресечь "серый" экспорт моторных топлив.

Данная мера должна дать эффект очень быстро, потому что прекратится вымывание, потому что достаточно ощутимый объем покупался недобросовестными участниками рынка на бирже или на нефтебазах и далее вывозился на экспорт. Сейчас такой возможности нет. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго

Чиновник заметил, что в России рассчитывают на то, что объем, который ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании) и добросовестные участники направляют на внутренний рынок, полностью закроет все потребности государства и даже создаст избыток топлива.

В Минсельхозе сообщили об улучшении ситуации с обеспечением аграриев топливом.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство энергетики Российской Федерации