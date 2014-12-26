В Минсельхозе сообщили об улучшении ситуации с обеспечением аграриев топливом

Николай Патрушев рассказал о работе кабмина по поддержке сельскохозяйственной отрасли в сфере энергетики.

Ситуация с обеспечением российских аграриев топливом за последние десять дней улучшилась, но пока обстановка все еще требует особого внимания со стороны правительства. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в осенней сессии пленарного заседания от 20 сентября в Государственной Думе сделал глава министерства по развитию сельского хозяйства Николай Патрушев.

Хотел бы сказать по ситуации на рынке ГСМ. Безусловно, с нашей стороны принимаются необходимые меры, чтобы не допустить срыва в процессе сезонных полевых работ. За последние 10 дней ситуация улучшилась, но она пока все равно требует особого внимания. Николай Патрушев, глава Минсельхоза

Чиновник пояснил законодателям, что Минсельхоз наладил ежедневный мониторинг ситуации на рынке ГСМ, а также дополнительно составил реестр нефтебаз, откуда представители профильной отрасли закупают топливо. Николай Патрушев заметил, что иногда власти могут помогать "в ручном режиме". Для реализации таких задач ведомство плотно работает с РЖД, ФАС и Минэнерго страны.

Минсельхоз сообщил, что российские аграрии уже собрали уже более 123 млн тонн зерна.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ