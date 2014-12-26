Минсельхоз сообщил, что российские аграрии уже собрали уже более 123 млн тонн зерна

Николай Патрушев рассказал о сборе урожая в регионах.

Российские сельскохозяйственные производители в 2023 году собрали уже более 123 миллионов тонн зерна, до 60 миллионов тонн зерновых будет поставлено на экспорт в текущем сезоне. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в осенней сессии пленарного заседания от 20 сентября в Государственной Думе сделал глава министерства по развитию сельского хозяйства Николай Патрушев. Чиновник добавил, что власти обеспечат и внутренний рынок в полном объеме.

В ряде регионов погодные условия складываются не самым лучшим образом, российские аграрии уже собрали больше 123 млн тонн зерна. Соответственно, ранее озвученный прогноз мы уже перешагнули. Понимаем, что объем в 130 млн тонн, обозначенный нашим президентом, мы точно выполним. Николай Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Эксперт поясни законодателям, что в настоящее время динамично проводится сбор и других агрокультур. Специалисты из отрасли полагают, что объемы сахарной свеклы, масличных, овощей, картофеля, плодов и ягод получится зарегистрировать не ниже средних значений за последние пять лет". Дополнительно ведется озимый сев, а его площадь составляет порядка девяти миллионов гектаров. В Минсельхозе рассчитывают выйти на уровень в 20 млн гектаров.

Минсельхоз заявил, что в России собрали более 100 млн тонн зерна.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ