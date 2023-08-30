Минсельхоз заявил, что в России собрали более 100 млн тонн зерна

Дмитрий Патрушев рассказал о ситуации в экономической отрасли.

Российские аграрии собрали более сотни тонн зерновой продукции в стране, уборка сельскохозяйственных товаров в регионах "перешла экватор". Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по сельскому хозяйству в собственном аккаунте в Telegram-канале. Дмитрий Патрушев пояснил, что в 43 субъектах РФ начинается посев озимых культур. В настоящее время специалисты успели засеять порядка 1,7 млн га, в планах - 20 млн га. Объем закупки удобрений при этом на текущий момент превышает прошлогодние показатели.

В целом по стране уборка зерна перешла экватор. Намолочено свыше 105 млн тонн. заявление профильного ведомства

До отечественных аграриев сейчас доведено 80% средств государственной поддержки. Этот уровень также выше, чем фиксировался в 2022 году.

Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна.

Фото и видео: Telegram / Минсельхоз