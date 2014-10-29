Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна

Глава Минсельхоза рассказал о том, что страна будет ориентировать в поставках зерна на итоги уборки урожая.

Москва безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках брифинга в рабочей поездке сделал министр по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев.

Мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

В настоящее время вопрос прорабатывается на уровне правительства, а ближайшие поставки могут начаться в ближайшее время. Дополнительно чиновник сообщили о планах страны по экспорту на мировой рынок в 2023 году примерно 55 миллионов тонн зерновой продукции. Этот показатель может корректироваться в сторону увеличения по результатам уборки.

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Фото и видео: Telegram / Минсельхоз России