Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России

Дмитрий Патрушев рассказал о том, что цены растут в основном в Европе, а не в России.

Напряженность в Черноморском регионе воздействует на мировые цены на зерновую продукцию. Соответствующее заявление перед журналистами в рабочей поездке сделал глава министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев. Чиновник уточнил, что стоимость на товар продолжит расти, в свою очередь влияя на рост показателей продовольственной инфляции в Европе. Чиновник уточнил, что цена на зерно остается нестабильной и увеличивается с прецедентами, связанными с гражданскими судами в акватории Черного моря.

Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть определенные ситуации, связанные с увеличением продовольственной инфляции; здесь я особо обращу внимание, что, скорее всего, это будет происходить на европейском континенте. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Эксперт добавил, что продовольственная инфляция на территории РФ остается достаточно незначительной. Он добавил, что власти страны обладают массой инструментов по ее сдерживанию. В качестве примера он привел антикризисные меры правительства по таможенно-тарифному регулированию, механизм интервенционного зернового фонда, точечную поддержку отдельных подотраслей агропромышленного комплекса.

Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо в РФ в конце августа - начале сентября.

Фото и видео: Telegram / Минсельхоз России