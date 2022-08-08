Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо в РФ в конце августа - начале сентября

Дмитрий Патрушев рассказал об отсутствии дефицита на мясо в стране.

На территории России стоимость мясной продукции в ближайшее время начнут снижаться. Соответствующее заявление журналистам сделал министр по развитию сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, выступая в рабочей поездке по Краснодарскому краю. Чиновник подчеркнул, что ориентировочно говорит о периоде с конца августа по начало сентября. Он заметил, что никакой критической ситуации власти не фиксируют, а речь идет только о сезонном повышении цены. При этом не стоит говорить о дефиците товара, так как страна находится на полной самообеспеченности в этом виде продукции.

С учетом роста производства, думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Думаю, что это произойдет уже в конце августа - начале сентября. И цены будут стабилизированы. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Дмитрий Патрушев пояснил, что ситуация на продовольственном рынке абсолютно спокойная, в том числе по мясу, индикаторы доктрины продовольственной безопасности по мясу перевыполнены. Сейчас количество произведенного животного мяса достигло отметки в 1,8 миллиона тонн. Этот уровень на девять процентов выше, чем годом ранее. При этом потребление продукта увеличивается за счет роста числа местных домохозяйств, в том числе и в связи с развитием сельского туризма.

Патрушев рассказал о мерах поддержки аграриев из новых регионов России.

Фото и видео: Telegram / Минсельхоз России