Патрушев рассказал о мерах поддержки аграриев из новых регионов России

В Минсельхозе рассказали о стратегическом приоритете страны.

Глава российского министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев рассказал на итоговой коллегии профильного ведомства о том, что кабинет министров продолжает делать все необходимое для поддержки отечественных аграриев в новых субъектах. Чиновник напомнил о том, что стратегическим приоритетом является полноценная интеграция этих территорий. На поддержку АПК-комплекса четырех регионов власти предусмотрели порядка 4,5 миллиардов рублей.

С 2024 года аграрии новых субъектов смогут получать федеральные средства в рамках госпрограмм "Земля" и "Комплексное развитие сельских территорий. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Эксперт заметил, что правительством страны на реализацию программы по льготному лизингу было выделено дополнительно два миллиарда рублей. Для аграриев из новых регионов (Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик) в настоящее время действует упрощенный порядок получения кредитов, не требующий от компаний подтверждения статуса сельскохозяйственного производителя. Также в текущем году чиновники предусмотрели квоты на беспошлинный экспорт агропродукции.

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Фото и видео: Минсельхоз России