  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:42
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Россия активизирует научные разработки для импортозамещения по зерну, кукурузе и овощам

0 0

Дмитрий Патрушев рассказал о выполнении ключевых индикаторов продовольственной безопасности страны.

Трансформация Федеральной научно-технической программы (ФНТП) проводится российским правительством ради ускорения процесса импортозамещения за счет актуальных научных разработок. Соответствующее заявление в ходе выступления на итоговой расширенной коллегии министерства по сельскому хозяйству сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Чиновник пояснил, что за текущий год в проекте появятся четыре новые подпрограммы: по кукурузе, зерну, молочному крупному рогатому скоту и овощам. Таким образом количество подпрограмм достигнет показателя в 13 пунктов. Работа над реализацией плана продолжается при  участии Курчатовского института. Дмитрий Патрушев считает, что основные индикаторы Доктрины продовольственной безопасности по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару в России исполнены.

Мы максимально приблизились к ориентирам по овощам и картофелю. Самообеспеченность по молоку за год выросла почти на 1,5 п.п. То есть продовольственный рынок полноценно насыщен российскими товарами. <…> Однако, несмотря на все уже имеющиеся результаты, ряд позиций предстоит усиливать, точнее - ставить на отечественную платформу.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Глава Минсельхоза: Россия сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК.

Фото и видео: Минсельхоз России

Теги: дмитрий патрушев, импортозамещение, картофель, кукуруза, минсельхоз, овощи, продовольственная безопасность
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии