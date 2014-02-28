Россия активизирует научные разработки для импортозамещения по зерну, кукурузе и овощам

Дмитрий Патрушев рассказал о выполнении ключевых индикаторов продовольственной безопасности страны.

Трансформация Федеральной научно-технической программы (ФНТП) проводится российским правительством ради ускорения процесса импортозамещения за счет актуальных научных разработок. Соответствующее заявление в ходе выступления на итоговой расширенной коллегии министерства по сельскому хозяйству сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Чиновник пояснил, что за текущий год в проекте появятся четыре новые подпрограммы: по кукурузе, зерну, молочному крупному рогатому скоту и овощам. Таким образом количество подпрограмм достигнет показателя в 13 пунктов. Работа над реализацией плана продолжается при участии Курчатовского института. Дмитрий Патрушев считает, что основные индикаторы Доктрины продовольственной безопасности по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару в России исполнены.

Мы максимально приблизились к ориентирам по овощам и картофелю. Самообеспеченность по молоку за год выросла почти на 1,5 п.п. То есть продовольственный рынок полноценно насыщен российскими товарами. <…> Однако, несмотря на все уже имеющиеся результаты, ряд позиций предстоит усиливать, точнее - ставить на отечественную платформу. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Глава Минсельхоза: Россия сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК.

Фото и видео: Минсельхоз России