Глава Минсельхоза: Россия сохранила статус нетто-экспортера продукции АПК

Дмитрий Патрушев рассказал о поставках агропродукции России на глобальные рынки.

За прошлый год общий объем экспорта российского продовольствия на зарубежные рынки составил 41,6 миллиарда долларов, а импорт - 35,7 млрд долларов. Соответствующими статистическими данными в рамках выступления на итоговой коллегии министерства по сельскому хозяйству поделился глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев. Чиновник объяснил правительству, что страна сохранила за собой статус нетто-экспортера продукции агропромышленной продукции. В частности,каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире имеет отечественное происхождение. Дополнительно Россия предоставила на глобальные продовольственные рынки свыше двух миллионов тонн рыбы, а также более 730 тысяч тонн животноводческой продукции. Регулярно увеличиваются агропоставки с высокой добавленной стоимостью.

Ситуация в мире в определенной мере затруднила, но не остановила внешние поставки российской продукции АПК. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Минсельхоз: Россия в текущем сельхозгоду может экспортировать свыше 55 млн т зерна. Эксперт добавил, что поставки дружественным странам увеличились и на текущий момент составляют 87%. Значительно увеличен поток в Китай, Турцию, Египет, Бангладеш, Алжир, Пакистан.

Фото и видео: Минсельхоз России