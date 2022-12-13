Минсельхоз: Россия в текущем сельхозгоду может экспортировать свыше 55 млн т зерна

Дмитрий Патрушев рассказал о показателях импорта и экспорта продукции АПК.

Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может экспортировать свыше 55 миллионов тонн зерна. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном совещании при участии главы государства Владимира Путина, посвященного весенним полевым работам, сделал глава министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев. Чиновник заметил, что страна отправит на иностранные рынки порядка 45 миллионов тонн пшеницы. Представитель профильного ведомства добавил, что пошлина на зерно в стране начнет действовать с 1 июня.

С начала сельхозсезона на мировые рынки уже поставлено более 50 млн тонн зерновых. До конца сельхозсезона объем поставок, так рассчитываем, превысит 55 млн тонн, из которых пшеницы около 45 млн тонн. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза

В ведомстве сообщили, что скорректированная экспортная пошлина на зерно в этом году начнет действовать с 1 июня.

Минсельхоз прорабатывает продление комплекса мер по ограничению экспорта удобрений.

Фото и видео: Правительство России