Сечин: отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций ведут к инфляции

Глава "Роснефти" рассказал о недостатке в добыче нефти.

Исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин уверен в том, что отказ от российских углеводородов и недостаток инвестиций ведут к инфляции в мировой энергетической системы, росту цен на энергетические носители. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме, проводимого в 2022 году в Баку. Эксперт призвал Запад не раскручивать инфляционную спираль.

Ведущие европейские энергетические компании, несмотря на разразившийся в регионе энергетический кризис, под давлением климатической политики продолжают снижать инвестиции в нефтяную отрасль. Игорь Сечин, глава "Роснефти

Глава российской компании отметил, что фирма Shell заявила о полном прекращении геологоразведки в новых бассейнах к 2025 году, а Eni планирует довести собственную долю природного газа в добыче до 60% в 2030 году и до 90% к 2040 году.

Сечин: доля РФ в индийском импорте растет за счет увеличения поставок энергоносителей.

Фото и видео: Венский Евразийский экономический форум-2022